Wereldkampioen Hamilton: nog niet over nieuw contract gesproken

Lewis Hamilton heeft nog geen hoger salaris bij Mercedes geëist. Dat zegt de wereldkampioen in de Formule 1 op Instagram.

“Ik heb niet eens met Toto over een nieuw contract gesproken”, doelt hij op zijn teamchef Toto Wolff bij Mercedes. “Dus ik heb ook niets geëist. De media blijven maar schrijven over mijn contract. De onderhandelingen zijn niet eens begonnen. Stop eens met verzinnen.”

Het contract van Hamilton loopt na dit seizoen af, net als dat van zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Hamilton zou op dit moment jaarlijks 40 miljoen dollar verdienen. Volgens enkele media zet hij voor een jaarsalaris van 50 miljoen dollar zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis.

Autocoureur Romain Grosjean, uitkomend voor het team van Haas, vindt het onaanvaardbaar dat Hamilton 40 miljoen dollar per jaar verdient. “Andere coureurs hebben dezelfde baan en verdienen 150.000 euro”, zegt de Fransman die ook voorzitter van de vakbond voor coureurs in de Formule 1 is. In de Formule 1 gaan stemmen op een maximumsalaris in te voeren. Maar die plannen zijn nog niet uitgewerkt.

Teamchef Wolff van Mercedes zegt dat hij nog tijd voldoende heeft om met Hamilton en Bottas te onderhandelen. “Ik zal wel ieder weekeinde vragen hierover krijgen, maar we zullen naar buiten treden als er een beslissing is genomen.”