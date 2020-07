Balende Verstappen: ik had op podium moeten eindigen

Max Verstappen deed geen moeite om zijn enorme teleurstelling te verbergen na de Grote Prijs van Oostenrijk die hij al na 11 ronden met mechanische problemen moest beëindigen. “Zo wil je niet aan het seizoen beginnen. Ik had hier op het podium moeten eindigen.”

Verstappen wist vlak na de race nog niet waarom zijn auto nauwelijks meer vooruitkwam. “Hij verloor aan kracht”, zei de kopman van Red Bull. “Ik weet nog niet waarom. Ik ben nog niet naar onze garage geweest. We moeten het wel uitvinden, maar dat maakt nu even niet uit.”

Verstappen reed op de tweede positie, achter de latere winnaar Valtteri Bottas. De Nederlander had misschien zonder mechanische problemen wel voor de winst kunnen strijden. De safety car kwam maar liefst driemaal op de baan. En de versnellingsbakken van de Mercedessen van Bottas en Hamilton haperden. Hamilton kreeg een tijdstraf van 5 seconden, die hem van de tweede naar vierde plaats deed zakken.

Charles Leclerc (Ferrari) en Lando Norris (McLaren) eindigden tot hun eigen verbazing respectievelijk als tweede en derde, met dank aan negen uitvallers en de tijdstraf voor Hamilton. Leclerc reed in een Ferrari die eigenlijk nog niet klaar is voor het nieuwe seizoen. Norris was zo verrast dat hij na de race nauwelijks uit zijn woorden kwam. Wat was er voor Verstappen wel niet mogelijk geweest?

“Bottas reed heel sterk”, antwoordde de Limburger. “Maar ik had hier zeker bij de eerste drie moeten rijden”, zei hij na de eerste race van het seizoen. Pijnlijk voor Red Bull was dat Alexander Albon ook nog uitviel, nadat hij in botsing was gekomen met Hamilton.

Beide coureurs van Red Bull krijgen volgende week een herkansing op hun ‘thuiscircuit’ als daar ook de tweede race van het uitgestelde seizoen in de Formule 1 wordt verreden.