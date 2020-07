Trainer Xavi laat lokroep uit Barcelona voorlopig onbeantwoord

Xavi Hernández voelt nog weinig voor de functie van hoofdtrainer bij Barcelona, de club waar hij als voetballer zoveel successen vierde. De Spanjaard heeft zondag zijn contract bij Al-Sadd uit Qatar tot volgend jaar zomer verlengd.

“Ik ben gelukkig met mijn nieuwe verbintenis”, zegt Xaxi op de website van zijn club. “We gaan nu aan een aantal zaken werken, zoals het verlengen van het contract van Akram Afif. Ook zoek ik buitenlandse vervangers voor Gabi en Marco Fabian.”

Xavi wordt al maanden in verband gebracht met de functie van hoofdtrainer van Barcelona. Hij sprak in januari al met de leiding van de kampioen van Spanje toen Ernesto Valverde ontslagen was. Xavi gaf toen aan dat hij niet midden in een seizoen wilde instappen.

Barcelona koos vervolgens voor trainer Quique Setién, die de laatste weken zwaar onder vuur is komen te liggen na een serie slechte resultaten. Onder Setién dreigt Barcelona niet alleen de landstitel te verspelen. De trainer zou ook een slechte relatie onderhouden met enkele belangrijke spelers van Barcelona.

Xavi werd de afgelopen weken in de Spaanse media veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona, net als Ronald Koeman, die nog minimaal een jaar bondscoach van het Nederlands elftal wil blijven.

Xavi gaat zijn tweede seizoen in als trainer van Al-Sadd. Hij won afgelopen jaar de Super Cup en de Qatar Cup. Hij sloot zijn loopbaan als voetballer ook af bij Al-Sadd.