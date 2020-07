Verstappen gaat niet knielen voor de start

Voorafgaand aan de Grote Prijs van Oostenrijk zullen heel wat Formule 1-coureurs op de startgrid een statement maken tegen racisme, maar Max Verstappen gaat in ieder geval niet op één knie zitten. Dat liet de Nederlander van Red Bull zo’n 1,5 uur voor de race in Spielberg weten. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc zette een verklaring op zijn sociale media waarin hij aangeeft niet te gaan knielen.

“Ik ben zeer toegewijd aan gelijkheid en de strijd tegen racisme”, schrijft Verstappen. “Maar ik vind dat iedereen het recht heeft om zichzelf te uiten op een moment en op een manier die bij hem past. Ik zal vandaag niet op één knie gaan zitten, maar ik respecteer en steun de keuzes die iedere coureur maakt.”

Leclerc, de 22-jarige Monegask van Ferrari, schrijft: “In mijn ogen gaat het erom hoe iedereen zich in het dagelijks leven gedraagt in plaats van om formele gebaren die in sommige landen als controversieel worden gezien. Ik zal niet knielen, maar dat betekent niet dat ik minder toegewijd ben dan anderen in de strijd tegen racisme. Alle twintig coureurs en hun teams uit de Formule 1 strijden tegen racisme en vooroordelen. We omarmen de principes van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.”

Met name zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zich de afgelopen weken nadrukkelijk gemengd in het debat over racisme en discriminatie in de wereld. Hij riep al zijn collega’s op dat ook te doen. Naar verwachting zal Hamilton voor de start tijdens het spelen van het Oostenrijkse volkslied wel knielen, een protestactie die in 2016 werd geïntroduceerd door American footballer Colin Kaepernick en de afgelopen weken in veel sporten navolging kreeg.