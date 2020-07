Verstappen op jacht naar derde eindzege op rij in Oostenrijk

Max Verstappen gaat vanaf 15.10 uur proberen de Grote Prijs van Oostenrijk voor de derde keer op rij te winnen. De Nederlander van Red Bull zal vooral moeten afrekenen met beide coureurs van Mercedes. Hij start vanaf de derde positie, achter Valtteri Bottas (pole) en wereldkampioen Lewis Hamilton.

Verstappen moest zo’n halve seconde op zijn belangrijkste concurrenten toegeven in de kwalificatie. Hij hoopte dat het verschil met Mercedes kleiner zou zijn, met de nieuwe motor van Honda in zijn bolide. “Mercedes was weer van een ander niveau”, zei hij. “Maar ik ga mijn best doen. Ik denk dat onze auto voor de race sterker is geworden. Ik mag als enige coureur uit de top tien met een gele medium band starten. Misschien kan dat voordeel opleveren.”

De Grote Prijs van Oostenrijk is de eerste race van het uitgestelde seizoen van de Formule 1. Ferrari lijkt nog niet klaar voor het nieuwe racejaar. Charles Leclerc reed slechts de zevende tijd in de kwalificatie. Sebastian Vettel start vanaf de elfde positie.