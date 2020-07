Wereldkampioen Hamilton: ik moet tijdstraf accepteren

Lewis Hamilton had zich een betere start van het nieuwe seizoen in de Formule 1 gewenst. De zesvoudig wereldkampioen kwam als tweede over de finish in de Grote Prijs van Oostenrijk maar eindigde als vierde. De Brit kreeg een tijdstraf van 5 seconden omdat hij Alexander Albon (Red Bull) van de baan reed.

“Ik dacht dat er voldoende ruimte was”, zei Hamilton. “Het was in mijn ogen heel onfortuinlijk. Maar het is wat het is. Ik had meer snelheid dan Bottas”, doelde hij op zijn ploeggenoot van Mercedes die de race won. “Maar het is vervelend geëindigd voor mij. Ik dacht eerst ook dat het incident met mij en Albon iets was dat tijdens racen gebeurt. Maar ik moet de straf accepteren.”

Hamilton werd zondag voor de race teruggezet van de tweede naar de vijfde positie. Red Bull, de ploeg van Max Verstappen, diende met succes een protest in bij de wedstrijdleiding omdat de wereldkampioen zaterdag tijdens de kwalificatie onvoldoende snelheid minderde terwijl de gele vlaggen uithingen.

Verstappen en Albon konden niet profiteren van de straffen voor Hamilton. Beide coureurs vielen uit, net als zeven anderen. Zij krijgen komend weekeinde een herkansing als ook de tweede race van het nieuwe seizoen in de Formule 1 op de Red Bull Ring van het Oostenrijkse Spielberg wordt verreden.