Wielericoon Merckx schiet na minuut stilte GP Vermarc in gang

Na een minuut stilte voor de zaterdag overleden wielrenner Niels De Vriendt heeft Eddy Merckx de Grote Prijs Vermarc in gang geschoten. De Belgische koers zou normaal gesproken alleen in Rotselaar en omgeving voor opwinding zorgen. Het Belgische dorp, gelegen iets boven Leuven, is zondag echter het toneel van de eerste wielerkoers in West-Europa nadat het coronavirus de renners een kleine vier maanden aan de kant heeft gehouden.

Aan de wedstrijd nemen alleen Belgische ploegen deel, waarbij Deceuninck – Quick-Step met Nederlands kampioen Fabio Jakobsen meteen een van de favorieten herbergt. Namens Circus Wanty-Gobert prijken onder anderen de Nederlanders Maurits Lammertink en Boy en Danny van Poppel op de startlijst. Toeschouwers zijn vanwege coronamaatregelen in de buurt van start en finish niet welkom.

De Vriendt kwam zaterdag zwaar ten val bij de ‘oefenkoers’ Wortegem-Petegem, georganiseerd door de moeder van Belgische kampioen Tim Merlier. De 20-jarige Belg kreeg een hartaanval na zijn valpartij in de tweede ronde van de wedstrijd waaraan ook veel amateurs deelnamen. De ploeggenoten van De Vriendt stonden zondag vlak voor de start van de GP Vermarc op de eerste startrij toen een minuut stilte in acht werd genomen.