De Vries reserverijder Toyota in WEC-kampioenschap

Nyck de Vries is in het nog resterende deel van het seizoen en volgend jaar reserve- en testrijder van het fabrieksteam van Toyota in het World Endurance Championship. De 25-jarige Nederlander, vorig jaar kampioen in de Formule 2, komt al langer uit in de langeafstandsraces en testte in december in Bahrein al in de TS050 HYBRID van Toyota.

In die bolide, maar ook in de Formule E en eerder als rijder van het Racing Team Nederland in de op één na hoogste klasse (LMP2), maakte De Vries zo veel indruk dat hij komende week als testrijder voor Toyota begint. Behalve als test- en reserverijder zal hij ook een grote rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe Le Mans Hypercar die volgend jaar zal worden gebruikt. De Vries vervangt de Fransman Thomas Laurent.

“Met Nyck en Kenta Yamashita hebben we twee zeer talentvolle rijders die zich op deze manier verder kunnen ontwikkelen”, zei teambaas Hisatake Murata. De Vries sprak van een eer te zijn gekozen door Toyota. “Het rijden in de TS050 HYBRID in Bahrein was een fantastische ervaring. Ik hoopte al dat het niet bij die ene keer zou blijven. Ook het meehelpen ontwikkelen van de nieuwe wagen spreekt me aan. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan een succesvolle start van een nieuw tijdperk voor het team.”