EK wielrennen in augustus in Plouay

De Europese wielrenbond UEC heeft op de overvolle kalender nog een plek gevonden voor de Europese kampioenschappen. In het Franse Plouay strijden de elite-mannen en -vrouwen op maandag 24 augustus om de tijdrittitel, terwijl twee dagen later de wegrace voor de mannen op het programma staat. Het biedt de profs de mogelijkheid het weekend ervoor deel te nemen aan de nationale kampioenschappen en erna door te reizen naar Nice, waar op 29 augustus de Tour de France begint.

De wegrace voor de vrouwen is op donderdag 27 augustus. De titelverdediger is Amy Pieters. Bij de tijdrit voor vrouwen verdedigt Ellen van Dijk haar vorig jaar in Alkmaar veroverde Europese titel.

Details over het parcours in Bretagne moeten nog worden bekendgemaakt. De UEC werkt ook nog aan een hygiƫneprotocol in het kader van de maatregelen tegen corona. De EK zouden eigenlijk worden verreden in september in het Italiaanse Trente. Daar vindt nu de titelstrijd van 2021 plaats.