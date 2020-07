Marathon van Parijs weer uitgesteld

De marathon van Parijs is opnieuw uitgesteld. De hardloopwedstrijd door de Franse hoofdstad zou in eerste instantie op zondag 5 april worden gehouden, maar werd als gevolg van de coronacrisis in maart al uitgesteld naar 18 oktober. Nu heeft de organisatie in samenspraak met de lokale autoriteiten besloten de marathon nog een maand later te houden, op zondag 15 november.

Zo’n 65.000 hardlopers hebben zich ingeschreven voor de marathon door Parijs, waaronder bijna zeshonderd Nederlanders. De wedstrijd start op de Champs-Élysées en eindigt na 42,195 kilometer, waarvan een flink deel langs de Seine, ook weer in de buurt van de Arc de Triomphe.

Op 5 april zou ook de marathon van Rotterdam worden gehouden. De wedstrijd in de havenstad staat nu voor 25 oktober op het programma. De prestigieuze marathons van Berlijn, New York en Boston gaan dit jaar allemaal niet door als gevolg van de coronapandemie. Het is de bedoeling dat op 4 oktober wel de marathon van Londen wordt gehouden.