Meer basketbalclubs VS sluiten trainingscomplex vanwege corona

Milwaukee Bucks en Sacramento Kings zijn de volgende twee clubs uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA die hun trainingscomplex hebben gesloten na één of meer coronabesmettingen. Dat melden Amerikaanse media. Bij de Bucks kwamen vrijdag nieuwe testresultaten binnen, die één of meerdere besmettingen hadden aangetoond, volgens sportzender ESPN. Bij de Kings ging het om één besmetting. Dat zou een speler kunnen zijn of iemand uit de begeleiding.

Eerder sloten Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers en Miami Heat al hun trainingsaccommodatie na een geval van Covid-19 binnen de groep mensen waarmee de teams naar Florida zullen afreizen. Daar beginnen deze week de besloten trainingen in Disney World waar eind juli de competitie zonder toeschouwers moet worden voortgezet.