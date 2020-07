Toch WK vierspannen dit jaar in Nederland

Het WK vierspannen wordt dit jaar toch gehouden in Nederland. Het evenement zou eerst begin september in het Limburgse dorp Kronenberg zijn, maar de organisatie besloot in april om de organisatie terug te geven als gevolg van de coronacrisis. De beste vierspanners ter wereld kunnen nu in oktober alsnog om de wereldtitel strijden op het complex van Boyd Exell in Valkenswaard.

De Australische menner die al zo vaak wereldkampioen werd bij het vierspannen woont al enkele jaren in Noord-Brabant en heeft daar een fraai complex. In navolging van de Nederlandse bond KNHS heeft ook de internationale federatie FEI toestemming gegeven om daar van 7 tot en met 11 oktober het WK te houden. De komende tijd moet blijken of er ook publiek mag komen in Valkenswaard.

“Geweldig dat er na al deze onwerkelijke maanden een partij is die dit WK op zo’n korte termijn wil en kan realiseren”, zegt technisch directeur Maarten van der Heijden van de KNHS. “Fijn dat er weer perspectief op echte sport is, nu ook in het vierspan mennen. Valkenswaard heeft een ervaren wedstrijdorganisatie en een schitterende locatie om een top kampioenschap te laten verrijden.”