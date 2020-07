Volleybalster Knip traint rest van het jaar bij Oranje

Volleybalster Kirsten Knip komt tot januari 2021 niet in actie voor een buitenlands clubteam. De 27-jarige libero traint deze zomer met Oranje op Papendal, meldt de volleybalbond. Knip speelde afgelopen seizoen voor het Roemeense Blaj, waar ze een eenjarig contract uitdiende.

“Ik had in Roemeni√ę kunnen blijven spelen, maar priv√© heb ik een moeilijke tijd gehad. Ik wil nu echt even bij mijn familie zijn om alles samen te verwerken en een plek te geven”, zegt de 237-voudig international. “Ik blijf graag volleyballen en zal mezelf de komende maanden in Nederland fit houden. Ik speel al jaren in het buitenland, maar voel dat ik nu gewoon even thuis moet zijn.”

Kirsten Knip speelt sinds 2014 in het buitenland, eerst in Frankrijk (Istres) daarna in Duitsland (Vilsbiburg en Aken) en afgelopen seizoen in het Roemeense Blaj. Ze speelt sinds 2012 in Oranje en won zilver op de EK’s van 2015 en 2017, brons in de World Grand Prix van 2016 en eindigde ze als vierde op het WK van 2018.