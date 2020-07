Golfer Luiten op zoek naar wedstrijdritme op Austrian Open

Vier maanden na zijn laatste toernooi, de Quatar Open in maart, slaat golfer Joost Luiten donderdag weer af voor een wedstrijd op de Europese Tour. “Ik ben professioneel golfer geworden om wedstrijden te spelen, niet om alleen maar te trainen”, zegt hij, net gearriveerd in het Oostenrijkse Atzenbrugg. “Het is lekker dat het weer gaat beginnen.”

Luiten start donderdag op het Austrian Open op de Diamond Club in Atzenbrugg, een baan waar hij goede herinneringen aan heeft. In 2013 won hij hier de Lyoness Open. Na maanden zonder wedstrijd is het volgens de golfer lekker om te beginnen op een baan die hem ligt. “Iedereen zal het wedstrijdritme moeten vinden, maar mentaal is het zeker een voordeel. Daarom heb ik ervoor gekozen om hier te beginnen.”

De 34-jarige golfer werd de afgelopen vier maanden de nodige flexibiliteit gevraagd. “In de eerste maanden heb ik om fit te blijven mijn fysieke trainingen thuis gedaan. Toen de banen weer opengingen kon ik weer trainen, maar niet wetende wanneer er weer wedstrijden zouden zijn. Dat vond ik nog het moeilijkste, dat je geen zicht hebt wanneer je weer kunt spelen. Vanaf het moment dat er weer toernooien op de planning stonden, merkte ik dat de motivatie om te trainen groter werd. Er stond druk op, want ik moest op tijd klaar zijn.”

Voor het toernooi in Oostenrijk gelden allerlei restricties. Zo is Luiten per auto afgereisd en heeft hij alleen een caddie bij zich. “Ook daarin moeten we flexibel zijn”, zegt hij. “We moeten de kans zo klein mogelijk houden om besmet te worden. Er zijn geen toeschouwers. Het wordt heel basic, maar echt helemaal waterdicht is het natuurlijk niet.”

Luiten is al twee keer getest en wist enkele uren na de test dat die negatief waren. Daarnaast heeft hij geen andere mensen bij zich, zijn vriendin, coach en fysio zijn niet mee. “Ze willen de kring zo klein mogelijk houden. Dat is verre van ideaal, maar niets is in deze periode ideaal. Ik snap dat wel. Daar is het bij de toernooien in de VS ook misgegaan. Daar testten ze de spelers wel, maar de mensen eromheen niet.”

Bij toernooien op de Amerikaanse PGA Tour testten meerdere golfers positief. Luiten heeft de mogelijkheid om in augustus te starten op de US PGA Championship, een major, maar dat besluit neemt hij pas op het laatste moment, na de twee toernooien die hij speelt in Oostenrijk. “Ik houd alle opties open. Je moet twee weken in quarantaine, terwijl je in die tijd ook toernooien kan spelen. En je moet je ook afvragen of je daar heen wil als de ene na de andere speler besmet blijkt te zijn.”