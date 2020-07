Griekse zeilbond klaagt olympisch surfkampioen Kaklamanakis aan

De Griekse zeilbond eist in een rechtszaak tegen voormalig windsurfkampioen Nikos Kaklamanakis een schadevergoeding van 100.000 euro wegens laster. De inmiddels 51-jarige Griek sprak in november in het Griekse parlement vrijuit over het verspillen van overheidsgeld door de Griekse zeilbond. De organisatie eiste opheldering van de huidige coach, maar kreeg geen antwoord van hem.

Ook een poging om de zaak te schikken liep op niets uit. Daarom stapt het bestuur van de Griekse zeilbond nu naar de rechter. Indien de claim wordt toegekend, zal het geld worden geschonken aan paralympische zeilers en lokale zeilclubs.

Kaklamanakis won in 1996 in Atlanta olympisch goud en in 2004 in Athene olympisch zilver. Hij ontstak tijdens de openingsceremonie de olympische vlam voor eigen publiek. De Griekse sportheld behaalde bij WK’s drie keer goud en twee keer zilver.