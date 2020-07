Van der Poel houdt weinig mountainbikewedstrijden over

Het plan van Mathieu van der Poel om dit najaar ook een aantal mountainbikewedstrijden te rijden wordt gedwarsboomd door afgelastingen. De internationale wielrenunie UCI maakte dinsdag bekend dat de wereldbekerwedstrijden van het Zwitserse Lenzerheide en het Franse Les Gets niet doorgaan. Dat gebeurt op verzoek van de organisatoren. Met Lenzerheide zou het seizoen in september alsnog worden geopend. Van der Poel won er vorig jaar.

Eerder al werden de wedstrijden in Mont-Sainte-Anne (Canada) en Val di Sole (Italië), die ook in het najaar stonden gepland, vanwege de coronacrisis geschrapt. Begin oktober blijft er nu nog één wereldbekerweekeinde in de discipline crosscountry over: in het Tsjechische Nove Mesto na Morave zijn twee manches. Eerder werd al bekend dat de WK is verplaatst naar het Oostenrijkse Leogang, waar van 5 tot en met 11 oktober om de wereldtitels wordt gestreden. Van der Poel zal moeten kiezen: op 10 oktober is de Amstel Gold Race.

Ploegleider Michel Cornelisse meldde eerder in het AD dat Van der Poel zijn seizoen op de weg op 23 juli hervat met een optreden in de Sibiu Cycling Tour in Roemenië. Een woordvoerder van Alpecin-Fenix kon dat tot dusverre niet bevestigen.