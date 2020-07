Volleybalinternational Bongaerts naar Polen

Volleybalster Britt Bongaerts verlaat de Duitse competitie en gaat in Polen aan de slag bij LKS Lodz. De international van Oranje speelde in Duitsland voor Schweriner SC, dat aan kop ging in de Bundesliga toen de competitie als gevolg van de coronacrisis werd afgebroken.

De 23-jarige Bongaerts gaat nu volleyballen bij de Poolse kampioen van 2019. De Limburgse spelverdeelster is al een tijdje een vaste waarde in het Nederlands team. Op het WK van 2018 greep ze met Oranje net naast een medaille (vierde). De volleybalsters wisten zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio.