Waterpoloster Wolves naar Spaanse topclub

Waterpolo-international Iris Wolves verruilt Polar Bears in Nederland voor CE Mediterrani in Spanje. De 26-jarige midvoor, die drie jaar geleden haar debuut maakte voor het Nederlands team, is een van de acht internationals die de stap naar het buitenland maakt.

Wolves, die gaat wonen in Barcelona, kijkt uit naar haar Spaanse avontuur bij de elfvoudige landskampioen. “Het team, de plannen; het sprak me allemaal aan, dus we waren het snel eens. Ik dacht dat vanwege corona het overstappen moeilijk zou zijn, maar toch kwam er in één keer schot in met meer speelsters die gingen. Het was voor mezelf niet dat ik weg moest, maar ik denk dat ik nu wel sneller extra stappen kan zetten.”

Evangelos Doudesis, coach van Polar Bears en assistent-coach van Oranje, is trots op Wolves. “Het was dankbaar om Iris de afgelopen vier seizoenen te coachen. In de afgelopen tijd is ze uitgegroeid tot een van de beste midvoors in Europa en ik denk dan ook dat ze klaar is voor een nieuwe uitdaging. Wij zullen haar als persoon en voorbeeldfunctie missen binnen de club.”