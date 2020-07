Finn Christian Jagge, olympisch skikampioen in het Franse Alberville in 1992, is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van de Noor woensdag laten weten.

Jagge bleef in de betreffende olympische race op de slalom verrassend de Italiaanse favoriet Alberto Tomba voor. Hij won op de slalom ook nog eens zeven keer een wedstrijd in de wereldbeker. Jagge stopte in 2000.