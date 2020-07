Tennisser Zverev test samenwerking met coach Ferrer

Tennisser Alexander Zverev overweegt een samenwerking met David Ferrer. De Duitser gaat vanaf maandag trainen met de Spaanse oud-tennisser die afgelopen jaar stopte, toevalligerwijs na een partij tegen Zverev in Madrid. “Een testperiode”, noemt de 23-jarige Zverev het.

De Duitser zegde meteen een optreden af tijdens een demonstratietoernooi in Berlijn. Zverev wil zich toeleggen op trainen. “Ik heb besloten niet naar Berlijn af te reizen. Het is altijd jammer de kans te missen om voor eigen publiek te tennissen, maar ik kies ervoor nu met mijn team te werken”, verklaarde Zverev op Instagram.

Hij was enkele weken geleden een van de deelnemers aan de door Novak Djokovic georganiseerde Adria Tour waar tal van tennissers een coronabesmetting opliepen, mogelijk omdat ze zich ook gezamenlijk in het nachtleven begaven. Zverev was daar ook bij maar raakte niet besmet, in tegenstelling tot onder anderen Djokovic en de Bulgaar Grigor Dimitrov. In en buiten de tenniswereld leverde het gedrag van de tennissers veel kritiek op.