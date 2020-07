Van Gerwen klopt Wright op eerste avond Summer Series

Darter Michael van Gerwen heeft bij het eerste toernooi uit de PDC Summer Series meteen toegeslagen. In de finale versloeg hij de markante Schot Peter Wright. Van Gerwen leek op weg naar een nederlaag maar knokte zich terug na een 7-5-achterstand. Het werd 8-7 voor de Brabander in de eindstrijd van het eerste toernooi sinds de coronacrisis waar darters weer oog in oog stonden met elkaar.

De PDC Summer Series bestaan uit vijf eendaagse Players Championship-toernooien tot en met zondag. Elke avond nemen er 128 darters deel en is er telkens 75.000 pond, ruim 83.000 euro te verdelen. Alle darters zijn vooraf getest op het coronavirus. Publiek wordt in de Marshall Arena van Milton Keynes niet toegelaten.

Voor Van Gerwen was het zijn eerste optreden sinds maart. Hij sloeg de Home Tour, waarin darters het vanuit huis tegen elkaar opnamen, over. Van Gerwen versloeg in de kwartfinales de enige overgebleven Nederlander Danny Noppert met 6-0. In de halve finales was de Brabander te sterk voor de Duitser Gabriel Clemens: 7-3. Wright had in zijn halve finale gewonnen van de Pool Krzysztof Ratajski.