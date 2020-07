F1-coureur Vettel zou ja zeggen tegen aanbod van Red Bull

Autocoureur Sebastian Vettel zou ja zeggen, mocht hij na dit seizoen een aanbod krijgen van Red Bull om voor dat team te gaan racen. De 33-jarige Duitser, die van 2010 tot en met 2013 de wereldtitel in de Formule 1 pakte met Red Bull, moet na het huidige seizoen weg bij Ferrari en heeft nog geen nieuw team.

“Ik ken het team heel goed uit het verleden en ik heb nog weleens contact met heel wat mensen daar”, zei Vettel op de officiĆ«le Formule 1-website over Red Bull. “Ik weet dat ze heel sterk zijn en een wagen hebben waarin je races kunt winnen, dus dat zou zeker interessant zijn.” Op de vraag of hij een aanbod zou accepteren zei hij: “Ik doe mee om te winnen, dus waarschijnlijk ja”.

Red Bull heeft echter al laten weten dat er bij het team geen plek is voor de Duitser. “We zijn bezet met Alexander Albon en ook tevreden over hem. Albon is voor de helft Thais en Red Bull is ook voor 51 procent in het bezit van Thai”, had topadviseur Helmut Marko van Red Bull al gezegd tegen het vakblad Auto, Motor Sport.

Verstappen ziet een overgang van Vettel ook niet als waarschijnlijk. “Ik denk dat het team op dit moment heel tevreden is met ons beiden en ik ben heel blij met Alex als teamgenoot. Hij is heel snel, ik denk niet dat er redenen zijn om te veranderen en ik denk dat teambaas Christian Horner en Helmut Marko dat kunnen beamen.”