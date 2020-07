Red Bull werkt aan eigen ‘DAS-stuursysteem’ voor Verstappen

Red Bull Racing, het Formule 1-team van Max Verstappen, ontwikkelt een eigen versie van het veelbesproken DAS-stuursysteem van Mercedes. Dat heeft teambaas Christian Horner tegen de Oostenrijkse televisie gezegd.

Red Bull diende voor de Grote Prijs van Oostenrijk van afgelopen weekend een protest in tegen het ‘dual axis-steering’-stuursysteem van Mercedes, waarmee met het stuur de stand van de wielen kon worden veranderd. De FIA keurde de innovatie van het team van wereldkampioen Lewis Hamilton echter goed. “Volgens ons hoort het bij de ophanging, maar Mercedes meent dat het de stuurinrichting is. Nu is het opgehelderd”, zei Horner na die uitspraak.

De teambaas gaf ook aan dat Red Bull aan een eigen versie van het DAS-systeem werkt voor de wagens van Max Verstappen en Alex Albon. “We steken daar veel inspanningen in, of en hoe we dat inbouwen kunnen”, zei hij. “Misschien proberen we nog een extremere oplossing, nu we weten dat dit geoorloofd is.”

Horner had vooraf aan de eerste race en het indiende protest al laten weten dat Red Bull een vergelijkbaar systeem had ontwikkeld, maar het nog niet had ingebouwd in de racewagens. “We wachten af of het wordt gebruikt in hun auto’s”, zei hij over Mercedes. “Het is een ingewikkeld systeem, een slim systeem.”

De Formule 1 heeft dit weekend de tweede race op het circuit van Spielberg, de Grote Prijs van Steiermark.