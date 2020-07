Sluiter voorlopig coach van Duitse tennisster Görges

Raemon Sluiter werkt voorlopig als coach van de Duitse tennisster Julia Görges. De 42-jarige Rotterdammer bevestigt de prille samenwerking met de nummer 38 van de wereld.

Het gaat volgens hem voorlopig om een testperiode. “Daarna wordt besloten of er meer in zit”, aldus Sluiter, die de 31-jarige Görges komende week begeleidt op een toernooi in Berlijn. De Duitse zegt in de krant Bild dat ze in juni al drie dagen met Sluiter heeft samengewerkt en nu tien dagen met hem in Nederland traint. “Het is te vroeg om nu al een oordeel te geven. We zullen zien hoe het in Berlijn gaat”, aldus Görges. “Maar ik houd van zijn stijl, hij is duidelijk en constructief.”

Eind vorig jaar kwam een einde aan de succesvolle samenwerking tussen Sluiter en Kiki Bertens. Onder leiding van de Rotterdamse oud-tennisser drong Bertens door tot de top 10 van de wereld. Met Sluiter als haar coach veroverde de Westlandse acht WTA-titels, onder meer op de grote toernooien van Cincinnati en Madrid. Bertens ging verder met Elise Tamaëla als haar coach.

De huidige nummer 7 van de wereld doet komende week ook mee aan een dubbel demonstratietoernooi in Berlijn, net als onder anderen Görges, Petra Kvitova en Elina Svitolina. Bij de mannen hebben onder anderen Alexander Zverev en Dominic Thiem hun deelname toegezegd. Ze spelen op twee locaties in de Duitse hoofdstad, op een grasbaan in het Steffi Graf-stadion en op een hardcourtbaan die tijdelijk is aangelegd in een hangar op de voormalige luchthaven Tempelhof. Per dagen mogen enkele honderden fans naar binnen. Alle tennissers en hun begeleiders worden voor aanvang van het toernooi getest op het coronavirus.