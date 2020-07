De Turkse gewichtheffer Mete Binay (35) is bij hertesten van urinestalen van de Olympische Spelen van 2012 in Londen alsnog betrapt op dopinggebruik. Er werden sporen van de verboden substantie stanozolol aangetroffen, zo maakte het Internationaal Olympisch Comit (IOC) donderdag bekend.

Binay werd in Londen zesde in de klasse tot 69 kg. Hij wordt uit de uitslag geschrapt en moet zijn olympisch diploma inleveren. In 2010 won Binay zowel op het WK als EK brons in zijn gewichtsklasse.