Coureur Ricciardo met schrik vrij na crash training Formule 1

Daniel Ricciardo is met de schrik vrij gekomen tijdens de tweede vrije training van de Grote Prijs van Steiermark in de Formule 1. De Australiër verloor de macht over het stuur van zijn Renault en knalde hard tegen de bandenstapels van de Red Bull Ring in Spielberg.

Ricciardo klauterde op eigen kracht uit zijn zwaar beschadigde bolide maar strompelde vervolgens naar een auto van de medische dienst. Na onderzoek mengde hij zich tussen de monteurs van zijn ploeg. Toen de Australiër merkte dat hij in beeld was, stak hij een duim omhoog als teken dat het goed met hem ging.