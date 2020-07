Formule 1 voor het eerst naar Mugello voor jubileumrace Ferrari

De Formule 1-kalender voor dit jaar is uitgebreid met twee races. Op 13 september wordt voor het eerst een grand prix uit de koningsklasse gehouden op het circuit van Mugello in Italië. Twee weken later, op 27 september, is de Grote Prijs van Rusland in Sotsji.

Voor Ferrari wordt de race op Mugello helemaal speciaal. Het circuit in de buurt van Florence is eigendom van de Italiaanse renstal en juist daar gaat Ferrari z’n duizendste race in de Formule 1 rijden. De Italianen zijn al sinds het eerste WK in 1950 van de partij in de Formule 1. Ferrari heeft de bolide voor dit jaar de SF1000 genoemd om de mijlpaal te vieren.

De kalender voor dit seizoen bestaat nu uit tien races. Afgelopen zondag was de eerste in Oostenrijk, komende zondag rijden Max Verstappen en de andere coureurs opnieuw over de Red Bull Ring.