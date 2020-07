De MotoGP in de Verenigde Staten op het circuit van Austin gaat dit jaar niet door. De organisatie van Circuit of the Americas heeft laten weten dat de eerstvolgende editie van het motorsportevenement in april volgend jaar is.

Aanvankelijk had de wedstrijd nog wel een plek in de vanwege de coronacrisis aangepaste kalender van de MotoGP gekregen. In de betreffende regio, Texas, is het coronavirus inmiddels weer opgelaaid.