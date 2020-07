Red Bull: terugkeer Vettel niet aan de orde

Sebastian Vettel krijgt volgend seizoen geen contract bij Red Bull in de Formule 1. Dat heeft teambaas Christian Horner van de ploeg van kopman Max Verstappen vrijdag laten weten.

Vettel krijgt geen nieuw contract bij Ferrari. De Duitser vertelde donderdag dat hij geen ‘nee’ zou zeggen tegen een aanbieding van Red Bull, de ploeg waarmee hij vier wereldtitels vierde.

“We hadden een geweldige tijd met Seb”, vertelde Horner op Sky tijdens de eerste vrije training van de Grand Prijs van Steiermark. “Hij zal voor altijd deel uitmaken van onze geschiedenis. Maar we hadden niet verwacht dat hij dit jaar op de markt komt. We denken ook dat we een geweldige combinatie hebben in Max Verstappen en Alexander Albon. We hebben een groot potentieel voor de toekomst.”

De 33-jarige Vettel zag eerder deze week al een kans op een contract bij Renault wegvallen. De Franse renstal wees Fernando Alonso aan als vervanger van Daniel Ricciardo. Mercedes lijkt vast te houden aan Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Bij Racing Point staan Sergio PĂ©rez en Lance Stroll onder contract. “Ik denk niet dat ze Lance ontslaan”, zei Horner lachend. “Hij is de zoon van de eigenaar.”