Shorttrackster Lara van Ruijven (27) in Frankrijk overleden

Shorttrackster Lara van Ruijven (27) is vrijdag in het ziekenhuis van Perpignan overleden, meldt schaatsbond KNSB. Ze lag sinds 29 juni op de ic-afdeling, waar ze in een kunstmatige coma werd gehouden.

Van Ruijven, die vorig jaar als eerste Nederlandse vrouw een wereldtitel shorttrack won, werd op 25 juni met gezondheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis van Perpignan. In het hospitaal leidde een auto-immuunziekte tot ernstige complicaties. Inwendige bloedingen, met name in de hersenen, maakten de situatie levensbedreigend.

Sinds 29 juni lag Van Ruijven in kritieke toestand. Ondanks enkele operaties was geen verbetering merkbaar. De afgelopen dagen deden zich nieuwe complicaties voor, die artsen aanvankelijk onder controle leken te hebben. Vrijdagochtend kwam echter het slechte nieuws, dat genezing uitgesloten was. Aan het begin van de avond is Van Ruijven in het bijzijn van haar naasten overleden.

“Wat een vreselijk bericht hebben wij zojuist ontvangen. Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden”, reageert bondscoach Jeroen Otter. “Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreĆ«el. Vreselijk.”

Van Ruijven is regerend wereldkampioene shorttrack op de 500 meter. Ze werd niet alleen gewaardeerd vanwege haar prestaties op het ijs, maar ook vanwege de persoon die ze was, schrijft de KNSB. De Westlandse had een enorm doorzettingsvermogen en ijzeren discipline en stond bekend als altijd vrolijk en positief, bescheiden en lief, met interesse voor haar medemens.

Enkele leden van het nationale shorttrackteam, waarmee Van Ruijven in Font Romeu verbleef, hebben in het ziekenhuis nog afscheid genomen van hun teamgenoot. Het is nog niet bekend wanneer rijders en staf naar Nederland terugkeren.