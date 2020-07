Toch nog EK beachvolleybal in Letland

Er wordt dit jaar toch nog een Europees kampioenschap beachvolleybal gespeeld. Dat gebeurt van 16 tot en met 20 september op het Oostzeestrand van Jurmala in Letland. Aanvankelijk zag het er naar uit dat het evenement wegens de coronacrisis niet meer zou worden gehouden. Letland is, na 2017, voor de tweede keer de organisator van het EK.

Bij de vrouwen verdedigen de Letse speelsters Tina Graudina en Anastasija Kravcenoka hun titel, bij de mannen zijn dat de tweevoudig Europees kampioenen Anders Mol en Christian S├Şrum uit Noorwegen.

De Europese bond CEV en de lokale organisatie zullen strikte veiligheids- en hygi├źnemaatregelen voorschrijven en de meest recente richtlijnen van internationale en nationale gezondheidsautoriteiten volgen.

Voorafgaand aan het EK vindt van 9 tot en met 12 september in Utrecht King of the Court plaats, waar naast Nederlandse spelers ook veel Europese topteams hun opwachting zullen maken.