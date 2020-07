Tweede toernooizege voor Van Gerwen in PDC Summer Series

Darter Michael van Gerwen heeft het derde toernooi van de PDC Summer Series overtuigend op zijn naam geschreven. De Brabander had afgelopen donderdag ook al de eerste eendaagse wedstrijd uit de serie van vijf gewonnen. In de finale van het derde toernooi versloeg hij de Portugese darter José de Sousa met 8-3.

Van Gerwen won de eerste Players Championship donderdag door in de finale de Schot Peter Wright te verslaan. Een dag later werd hij al in de derde ronde uitgeschakeld door zijn landgenoot Maik Kuivenhoven. De zege in dat toernooi ging naar Ryan Joyce.

In het derde Players Championship versloeg ‘Mighty Mike’ James Wade, Chris Dobey en Jeff Smith. De Sousa pakte in de finale tegen Van Gerwen nog de eerste twee legs, maar daarna nam de Brabander het initiatief en liep uit naar 6-2. Die voorsprong gaf hij niet meer weg.

De PDC Summer Series bestaan uit vijf eendaagse Players Championship-toernooien tot en met zondag. Elke avond nemen er 128 darters deel en is er telkens 75.000 pond, ruim 83.000 euro te verdelen. Alle darters zijn vooraf getest op het coronavirus. Publiek wordt in de Marshall Arena van Milton Keynes niet toegelaten.