Verstappen: gevoel is beter dan vorige week

Formule 1-coureur Max Verstappen was blij met het verloop van de eerste twee vrije trainingen in aanloop naar de Grote Prijs van Steiermark, komende zondag. In de tweede sessie was hij zelfs de snelste. “Het gevoel was beter dan vorige week”, zei de Nederlander, die afgelopen zondag in de Grote Prijs van Oostenrijk op hetzelfde circuit van Spielberg al vroeg uitviel, tegen internationale media.

De kans bestaat dat wegens slecht weer de kwalificatie van zaterdag wordt afgelast. Dan is de prestatie van Verstappen van nu mogelijk voldoende voor poleposition. “Voorlopig sta ik er goed voor”, zei hij daarom. “Maar laten we rustig afwachten wat er morgen gebeurt. Dan zien we wel wat dit waard is. Mogelijk is er zelfs zondagochtend nog een kwalificatie.”

Op dit moment is het niet zijn grootste zorg. “We hebben geprobeerd de problemen van vorige week op te lossen en het lijkt erop dat dit is gelukt. Of het allemaal genoeg is om zondag te winnen kan ik niet zeggen. Laten we afwachten.”