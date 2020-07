Verstappen snelste in tweede vrije training Formule 1

Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden tijdens de tweede vrije training van de Grote Prijs van Steiermark. De Nederlander van Red Bull deed slechts 1.03,660 over zijn beste rondje.

Verstappen was met de tweede plaats ook al snel in de eerste vrije training, toen hij alleen langzamer was dan de Mexicaan Sergio Pérez van Racing Point.

De eerste Grote Prijs van Steiermark ooit wordt gereden op de Red Bull Ring, waar afgelopen zondag ook de Grote Prijs van Oostenrijk was. Verstappen viel in die eerste race van het seizoen al in de elfde ronde uit vanwege elektronische problemen aan zijn auto. Hij aast nu op revanche en met zijn Red Bull leek het de eerste twee vrije trainingen wel goed te zitten.

Verstappen zag tijdens de tweede vrije training twee keer een snelle ronde van hem geschrapt worden. Hij zou met zijn auto te ver uit de baan zijn geraakt. De Nederlander wilde vervolgens toch nog graag een snelle tijd neerzetten omdat zaterdag de derde vrije training en kwalificatie wellicht niet doorgaan, vanwege het slechte weer dat wordt voorspeld. Als de kwalificatie ook zondagochtend niet kan plaatsvinden, dan is de uitslag van de tweede vrije training leidend voor de startopstelling van de race van zondagmiddag.

Valtteri Bottas klokte de tweede tijd in zijn Mercedes op de tweede vrije training. De Finse winnaar van de eerste race van afgelopen zondag van het uitgestelde seizoen in de Formule 1 moest slechts 0,043 toegeven op Verstappen. Peréz, de snelste in de eerste vrije training, reed de de derde tijd voor Racing Point.

De coureurs van Ferrari stelden teleur in beide trainingen. Sebastian Vettel reed de tiende en zestiende tijd. Charles Leclerc was slechts voor de twaalfde en negende tijd. Lewi Hamilton was ook niet tevreden over zijn Mercedes. De wereldkampioen klokte de vierde en vijfde tijd.