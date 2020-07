Darter Van Gerwen snel klaar op vierde dag Summer Series

De vierde dag van de Summer Series in Milton Keynes heeft voor darter Michael van Gerwen slechts een paar minuten geduurd. De nummer 1 van de wereld, die op twee van de voorgaande drie dagen de beste was, moest het al in de eerste ronde afleggen tegen de 36-jarige Engelsman Joe Murnan: 3-6.

Van Gerwen (31) won woensdag het eerste toernooi uit de Summer Series. In de finale versloeg hij Peter Wright, de Schot die hem op nieuwjaarsdag klopte in de WK-finale. Op de tweede dag werd de Brabander in de derde ronde uitgeschakeld door landgenoot Maik Kuivenhoven. ‘Mighty Mike’ herstelde zich vrijdag door het derde toernooi te winnen.

De Summer Series bestaat uit vijf eendaagse Players Championship-toernooien. Zondag is de laatste. Elke dag doen er 128 darters mee en steeds is er 75.000 pond, ruim 83.000 euro te verdelen. Alle darters zijn vooraf getest op het coronavirus. Publiek is niet welkom in de Marshall Arena van Milton Keynes.