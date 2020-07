Derde vrije training GP Steiermark geschrapt wegens regen

De derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Steiermark gaat definitief niet door. Het regent te hard op het circuit van het Oostenrijkse Spielberg. Het is zelfs de vraag of zaterdagmiddag de kwalificatie zal plaatsvinden. Mogelijk verplaatst de organisatie achter de Formule 1 die naar zondag.

Vrijdag was Max Verstappen in de eerste twee vrije trainingen goed voor de tweede en de eerste tijd. Daarmee revancheerde hij zich voor vorig weekeinde toen hij in de GP van Oostenrijk, de eerste race na de coronapauze, al snel uitviel met mechanische problemen.