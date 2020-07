Ferrari-coureur Leclerc nog drie plaatsen naar achteren

De Italiaanse renstal Ferrari heeft enkele uren na de toch al teleurstellend verlopen kwalificatie voor de Grote Prijs van Steiermark weer een tegenvaller gekregen. Charles Leclerc moet voor straf drie plaatsen naar achteren op de startopstelling, omdat hij Daniil Kviat had gehinderd tijdens de hectische kwalificatiesessie in de regen. De 22-jarige Monegask was blijven steken in het tweede deel en zou vanaf de elfde plaats starten, maar begint nu vanaf plek veertien aan de race.

Teamgenoot Sebastian Vettel bereikte wel het laatste deel van de kwalificatie, maar de Duitser eindigde daarin als laatste. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, bezig aan zijn laatste jaar bij Ferrari, start vanaf de tiende plek.

Leclerc reed vorige week bij de Grote Prijs van Oostenrijk vanaf de zevende startplek naar de tweede plek in de race. Hij moest alleen de Fin Valtteri Bottas van Mercedes voor zich dulden. Vettel eindigde na een botsing als tiende.