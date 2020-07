Kruijswijk: in de Tour niet te snel alles op één kaart zetten

Wielrenner Steven Kruijswijk verwacht niet dat de lastige start van de Ronde van Frankrijk dit jaar meteen grote gevolgen voor het klassement gaat hebben. “De Tour is meestal beslist in de derde week. We moeten zorgen dat we er dan nog alle drie goed voor staan”, zegt de kopman van Jumbo-Visma over zichzelf en zijn medekopmannen Primoz Roglic en Tom Dumoulin.

De Nederlandse WorldTour-formatie strijdt in de komende Tour met de drie kopmannen om het geel, maar het is volgens Kruijswijk zaak niet te snel alles op één kaart te zetten. “Daarom hebben we ook een ploeg mee die volledig op het klassement is gericht, zodat wij dat werk waarvoor zij mee zijn niet hoeven te doen en ons lang kunnen sparen voor de finale.”

De Ronde van Frankrijk start op 29 augustus met lastige ritten in en rondom Nice, maar die zullen volgens de ronderenner nog niet beslissend zijn voor het klassement. “De belangrijke mannen gaan overblijven, maar het gaat niets zeggen over de top drie na drie weken. Daarvoor ligt het niveauverschil in eerste week te dicht bij elkaar, je rijdt elkaar er niet zo maar van af. Als je deze ritten in de laatste week zou hebben, zouden de verschillen veel groter zijn. Je moet alleen opletten dat je geen slechte dag hebt.”