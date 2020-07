Kwalificatie GP Steiermark uitgesteld wegens regen

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Steiermark is zaterdag tot nader order uitgesteld vanwege de hevige regen op de Red Bull Ring. De organisatoren van de tweede Formule 1-race van het seizoen moesten eerder op de dag al de laatste vrije training schrappen.

Het is afwachten of het nog blijft regenen. De kwalificatie zou normaal gesproken om 15.00 uur beginnen. Uitstel naar zondagochtend is het alternatief.

Vrijdag was Max Verstappen in de eerste twee vrije trainingen goed voor de tweede en de eerste tijd. Daarmee revancheerde hij zich voor vorig weekeinde toen hij in de GP van Oostenrijk, de eerste race na de coronapauze, al snel uitviel met elektronische problemen. Mocht er ook zondag geen gelegenheid meer zijn voor de kwalificatie, dan start Verstappen op basis van zijn optreden in de tweede vrije training vanaf poleposition. Dat bevestigde racedirecteur Michael Masi.