Minister betuigt medeleven nabestaanden Van Ruijven

Minister Tamara van Ark heeft vrienden en familie van de vrijdag overleden shorttrackster Lara van Ruijven via Twitter haar medeleven betuigd. Van Ruijven overleed vrijdag in een ziekenhuis in het Franse Perpignan aan de complicaties van een auto-immuunziekte.

“Wat een ongelooflijk verdrietig nieuws”, schrijft Van Ark, die afgelopen week Martin van Rijn opvolgde als minister van Medische Zorg en Sport. “Vorig jaar de eerste Nederlandse wereldkampioen shorttrack en begin dit jaar nog Europees kampioen. Ik wens haar vriend, familie, vrienden en teamgenoten heel veel sterkte.”