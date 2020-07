Real Madrid weer stap dichter bij eerste landstitel sinds 2017

Real Madrid is weer een stap dichter bij de landstitel. De ploeg van coach Zinédine Zidane won eenvoudig met 2-0 van het laaggeklasseerde Deportivo Alavés.

Met nog drie speelronden te gaan heeft de koploper vier punten voorsprong op FC Barcelona. Als de Catalanen zaterdag tegen Real Valladolid punten verspelen, kan Real maandag bij Granada kampioen worden. De Madrilenen wonnen de Spaanse titel voor het laatst in 2017, ook onder leiding van Zidane.

In het kleine Estadio Alfredo Di Stéfano, waar Real speelt wegens de verbouwing van Bernabeu, schoot Karim Benzema de thuisploeg in de 11e minuut uit een strafschop op 1-0. De scheidsrechter had naar de stip gewezen na een overtreding op Ferland Mendy. Alavés kreeg best kansen, het eerste gevaar kwam van Joselu die op de lat kopte. Vlak voor rust moest Thibaut Courtois redding brengen op een schot van Oliver Burke.

In de tweede helft vertrok Benzema precies op tijd bij een diepe pass en stelde Marco Asensio in staat de 2-0 binnen te tikken. De zege van Real kwam daarna niet meer in gevaar.