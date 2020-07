Tennisser Goffin twijfelt over US Open

Tennisser David Goffin is er nog niet uit of hij vanaf 31 augustus zal deelnemen aan de US Open, het eerste grandslamtoernooi nadat de coronacrisis ook het tennisseizoen had stilgelegd. Goffin, de nummer 10 van de wereld, maakt zich zorgen over het toenemend aantal coronagevallen in de VS. “Ik twijfel nog”, zei de beste tennisser van België bij Sky Sports.

“Ik zou er graag naartoe gaan en de US Open opnemen in mijn programma, maar op dit moment weet ik niet of we gaan”, zei Goffin, momenteel actief in de Ultimate Tennis Showdown, een coronaproof toernooi in Frankrijk. “Het aantal coronagevallen daar neemt toe. Ik weet dus niet of het goed is naar New York te reizen, maar we zullen het proberen. We zullen trainen op hardcourt ter voorbereiding van de Cincinnati Masters en de US Open. Het ziet er niet goed uit, maar de omstandigheden kunnen veranderen.”

De Serviër Novak Djokovic, die zelf positief testte op het coronavirus, en de Spanjaard Rafael Nadal, titelverdediger op de US Open, spraken eerder al hun twijfels uit over deelname in New York. Goffin: “De afgelopen weken zag je dat spelers besmet raakten. Het virus zit in de tenniswereld. We weten niet wat er zal gebeuren wanneer er positieve gevallen zijn tijdens het toernooi. Wordt het dan geannuleerd? We zouden graag meer details horen.”