Tennisster Halep hervat seizoen in Palermo

De Roemeense Simona Halep heeft haar deelname toegezegd aan het WTA-toernooi van Palermo, waar de tennissters hun seizoen hervatten. De nummer 2 van de wereld doet in de eerste week van augustus mee aan het graveltoernooi in de hoofdstad van Sicilië. “Na tien jaar kom ik terug naar Palermo”, zei Halep in een videoboodschap. “Ik hoop dat ik daar een geweldige week ga hebben.”

De winnares van Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019 bereikte begin dit jaar op de Australian Open de halve finales. Halep schreef vervolgens het toernooi van Dubai op haar naam. Sindsdien kwam ze niet meer in actie. Als gevolg van het coronavirus werd het tennisseizoen in maart stilgelegd.

Alle tennissters die meedoen en hun begeleiders worden voorafgaand aan het toernooi getest op Covid-19. Ook tijdens het toernooi laat de organisatie tests uitvoeren, zo’n 800 in totaal.

Kiki Bertens, de nummer 7 van de wereld, doet komende week mee aan een demonstratietoernooi in Berlijn. De Westlandse heeft nog niet besloten waar ze het seizoen gaat hervatten.