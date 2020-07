Verstappen begint met vertraging aan kwalificatie

Ruim drie kwartier later dan de bedoeling was, is de kwalificatie voor de Grote Prijs van Steiermark in de Formule 1 begonnen. Max Verstappen en de andere coureurs zouden om 15.00 uur de baan op gaan. Vanwege de regen besloot de organisatie de kwalificatie echter tot nader order uit te stellen.

Om 15.46 uur gingen de lichten aan het einde van de pitsstraat op groen, ten teken dat de coureurs de Red Bull Ring op konden gaan. Ze stonden vrijwel allemaal al in een rij opgesteld, om zo snel mogelijk de natte baan op te rijden.

Eerder op de dag was de derde vrije training voor de tweede race van het seizoen al geschrapt vanwege hevige regenval. De race in de Formule 3 werd eerder afgevlagd vanwege de barre omstandigheden op de baan.