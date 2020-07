Verstappen tweede in natte kwalificatie Oostenrijk

Max Verstappen begint vanaf de tweede startplek aan de tweede race van dit seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur moest het in de strijd om poleposition afleggen tegen Lewis Hamilton, die met 1.19,273 een klasse apart was in de regen. Verstappen, die tijdens zijn laatste rondje spinde in een ultieme poging om nog ‘pole’ te veroveren, was ruim 1,2 seconde minder snel op de Oostenrijkse Red Bull Ring.

De kwalificatie begon drie kwartier later dan gepland als gevolg van de regen. Op de natte baan hoopte Verstappen voor de derde keer in zijn carrière poleposition te veroveren, maar Hamilton bleek in de Mercedes te sterk. De Grote Prijs van Steiermark begint zondag om 15.10 uur. Verstappen viel vorige week op dezelfde baan uit tijdens de openingsrace van het seizoen.