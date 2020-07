Autocoureur Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout heeft zijn derde race in de IndyCar Series met een dertiende plaats afgesloten. Scott Dixon uit Nieuw-Zeeland won voor de derde keer op tij, na zege’s in Indianapolis en Dallas. De Australiër Will Power eindigde als tweede, vlak voor de Spanjaard Alex Palou.

De 19-jarige Van Kalmthout crashte tijdens zijn eerste race. Hij verraste vorig week met een vijfde plaats. Zondagavond staat er weer in race in Elkhart Lane op het programma.