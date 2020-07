Golfer Besseling derde in Oostenrijk, Van Driel gedeeld vierde

De Nederlandse golfers Wil Besseling en Darius van Driel zijn bij de Austrian Open in de top 5 geëindigd. Besseling (34) verzekerde zich op de Diamond Club in Atzenbrugg met een totaal van 277 slagen van de derde plek. Op de laatste dag steeg hij dankzij een omloop van 66 slagen (6 onder par) zestien plaatsen in het klassement.

Van Driel (31) belandde met een score van 278 op de gedeelde vierde plaats. Hij zakte zondag een plaatsje in de eindstand met een rondgang van 72 slagen.

Joost Luiten moest in het eindklassement genoegen nemen met de gedeelde achttiende plek. Hij moest op de laatste dag twaalf plaatsen toegeven door een rondje van 75.

De Schot Marc Warren won het eerste evenement op de Europese Tour sinds maart. Hij zegevierde met een totaal van 275 slagen na een slotrondje van 70. De eindzege was goed voor ruim 83.000 euro aan prijzengeld. Besseling hield aan zijn derde plaats ruim 31.000 euro over. Van Driel sloot het toernooi af met een premie van circa 19.000 euro.

Besseling evenaarde met zijn derde plek in Oostenrijk zijn beste resultaat tot dusver op de Europese Tour. Hij eindigde begin december vorig jaar bij het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika eveneens op de (gedeelde) derde plaats. Daarmee verdiende Besseling ruim 80.000 euro.

Besseling revancheerde zich zondag knap van zijn mindere optreden een dag eerder. Door een rondje van 74 zakte de Noord-Hollander zaterdag uit de top tien. Tijdens zijn slotronde speelde Besseling echter weer uitstekend. Hij liet zeven birdies noteren. Alleen op de zesde hole liet Besseling een slag liggen (bogey).

Van Driel kon zondag zijn podiumplaats net niet vasthouden. Tegenover drie birdies liet hij drie bogeys noteren. Met een rondje van 65 slagen had hij zich vrijdag in de top 10 gemeld.

Luiten (34) was na eerste dag de leider dankzij een rondgang van 65. Dat hoge niveau kon hij daarna niet vasthouden. Met rondjes van 70, 72 en 75 moest de beste golfer van Nederland deze keer voorrang verlenen aan Besseling en Van Driel. Daan Huizing eindigde als 25e (284 slagen) en Robbie van West belandde op de gedeelde laatste plek met een score van 297.