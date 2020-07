GP van Steiermark snel voorbij voor beide Ferrari’s

Voor Ferrari is de Grote Prijs van Steiermark al vroeg afgelopen. Charles Leclerc reed in de eerste ronde achterop bij teamgenoot Sebastian Vettel.

Voor Vettel, die flinke schade aan zijn Ferrari had, was de race meteen afgelopen. Leclerc ging na een pitstop nog wel verder, maar moest bij de herstart nadat de safetycar van de baan was, ook de strijd staken.

De Italiaanse renstal kent een slechte start van het uitgestelde F1-seizoen. Leclerc werd ondanks een tegenvallende kwalificatie nog wel tweede bij de Grote Prijs van Oostenrijk vorige week. Vettel eindigde slechts als tiende. Ook een week later bij de Grote Prijs van Steiermark op hetzelfde circuit wisten de Ferrari’s zich slechts als tiende (Vettel) en elfde (Leclerc) te kwalificeren. Leclerc moest wegens een straf ook nog drie plaatsen naar achteren bij de startopstelling.

Vettel reageerde cynisch op de vraag wie er schuld had aan de crash. “Wie denk je?”, zei hij op de de Duitse zender RTL+. “Ik kon nergens anders heen, drie auto’s in een bocht gaat niet. Mijn start was niet zo goed. Ik had heel veel wielspin en het was moeilijk om de aansluiting te houden.”

Leclerc nam meteen na het uitvallen de schuld op zich. Hij verontschuldigde zich bij Vettel en zei daarna dat het heel duidelijk zijn fout was. “Seb heeft niets fout gedaan. Ik ben heel teleurgesteld. Ik heb mijn kansen, die van Sebastian en die van het team verpest.”