Hamilton dankbaar dat hij weer de beste is in F1-race

Voor Lewis Hamilton was het de eerste zege op het circuit van Spielberg sinds 2016. Waar de Britse zesvoudig wereldkampioen op de meeste racebanen wel vaker heeft gewonnen in zijn 85 F1-zeges, was hij in de Grote Prijs van Oostenrijk voorheen slechts één keer de beste. Bij de tweede race op de Red Bul Ring in dit aangepaste seizoen, omgedoopt tot de Grote Prijs van Steiermark, was hij van start tot finish de snelste.

“Ik ben heel dankbaar dat ik weer eerste ben”, bedankte hij zijn team. “Het voelt alsof het heel lang geleden is sinds de laatste race van vorig jaar. En om zo terug te komen na een lastig weekend vorig week is een grote stap vooruit.” Hamilton eindigde in de eerste race vorige week als tweede maar zakte na een straf naar de vierde plaats, omdat hij Red Bull-coureur Alexander Albon van de baan had gereden.

“Wat een vreemd jaar is het”, zei Hamilton na zijn zege. “Het is echter heerlijk om hier weer te staan en te kunnen racen.”