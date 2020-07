Keniaanse atleet Korio voor twee jaar geschorst

De Keniaanse atleet Alex Korio moet een schorsing van twee jaar uitzitten. De 29-jarige langeafstandsloper heeft vorig jaar tot drie keer toe niet laten weten waar hij verbleef. Hij was al voorlopig geschorst.

Korio eindigde vorig jaar als elfde op de 10.000 meter van de WK atletiek in Doha. Hij was vorig jaar oktober ook een van de hazen van zijn landgenoot Eliud Kipchoge toen die in Wenen als eerste mens de marathon onder de twee uur liep (1.59.40).

Topsporters moeten hun verblijfplaats opgeven zodat ze gecontroleerd kunnen worden op doping.